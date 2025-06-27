Це божевілля! – Орбан заявив, що ЄС обманює Україну обіцянками про членство
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз обманює Україну обіцянками про членство, яке вважає неможливим, назвавши це "божевіллям".
- Орбан також зазначив, що перед вступом до ЄС Україна мала б приєднатися до НАТО, але це може спровокувати Росію, тому безпекових гарантій для Києва немає.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз "обманює" Україну, обіцяючи членство, яке вважає неможливим. Він назвав такі обіцянки "божевіллям" і заявив, що ЄС не повинен приймати країну, яка перебуває у стані війни.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 444.hu. На його думку, обіцянки про членство – це фантазії, які не мають жодного зв’язку з реальністю.
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Орбан проти членства України в ЄС
Орбан повторив свої традиційні тези, мовляв, ЄС не повинен приймати Україну, оскільки це означає "прийняти і війну". Він також поставив під сумнів, де нині проходять кордони України та скільки в країні залишилось населення.
Де її кордони? Населення втекло. Ми не знаємо, скільки його є і скільки буде,
– сказав він.
Політик також додав, що перед вступом до ЄС Україна мала б приєднатися до НАТО, як це зробили інші країни Центрально-Східної Європи. Але оскільки такий крок нібито "спровокує Росію", то безпекових гарантій для Києва наразі немає, а значить, і членства не може бути.
Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди в Брюсселі дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим,
– додав Орбан.
До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має "сильний мандат" для критики вступу України до ЄС, спираючись на результати "референдуму" в Угорщині.
Згідно з його словами, 95% угорських громадян, які брали участь у голосуванні, висловилися проти підтримки вступу України до Європейського Союзу.