Це божевілля! – Орбан заявив, що ЄС обманює Україну обіцянками про членство

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз "обманює" Україну, обіцяючи членство, яке вважає неможливим. Він назвав такі обіцянки "божевіллям" і заявив, що ЄС не повинен приймати країну, яка перебуває у стані війни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 444.hu. На його думку, обіцянки про членство – це фантазії, які не мають жодного зв’язку з реальністю.

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Орбан проти членства України в ЄС

Орбан повторив свої традиційні тези, мовляв, ЄС не повинен приймати Україну, оскільки це означає "прийняти і війну". Він також поставив під сумнів, де нині проходять кордони України та скільки в країні залишилось населення.

Де її кордони? Населення втекло. Ми не знаємо, скільки його є і скільки буде,

– сказав він.

Політик також додав, що перед вступом до ЄС Україна мала б приєднатися до НАТО, як це зробили інші країни Центрально-Східної Європи. Але оскільки такий крок нібито "спровокує Росію", то безпекових гарантій для Києва наразі немає, а значить, і членства не може бути.

Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди в Брюсселі дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим,

– додав Орбан.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має "сильний мандат" для критики вступу України до ЄС, спираючись на результати "референдуму" в Угорщині.

Згідно з його словами, 95% угорських громадян, які брали участь у голосуванні, висловилися проти підтримки вступу України до Європейського Союзу.