Рютте заявив про зміну динаміки на полі бою і вказав на критично важливу річ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вкотре пересвідчився в тому, що російська військова машина зовсім не така вже нестримна. Цю тезу про нібито "непереможність другої армії світу" методично розвінчують українські військові.

Деталі з його слів передає кореспондент 24 Каналу Даніель Ткіє.

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Що сказав Рютте про зміну динаміки на фронті?

За словами генсека, Сили оборони змінюють хід бойових дій. Важливу підтримку в боротьбі проти загарбників надає і Альянс, зокрема, передаючи озброєння. "Якщо подивитися на ситуацію на полі бою, очевидно, що вона певною мірою змінилася: наразі, схоже, Росія не здійснює просування на фронті", – сказав він.

При цьому, Рютте наголосив, що критично важливо продовжувати надавати допомогу Україні.

На запитання Даніеля Ткіє про боротьбу проти Росії у війні, генсек Альянсу відповів, що протистояння розпочалося ще тоді, коли було окуповано Крим. Від самого початку ці дії були безпрецедентними та важкими для розуміння з точки зору міжнародного права і світового порядку.

Безумовно, Україна має право та обов'язок захищати свою державу, своїх громадян і свою територію,

– наголосив Рютте.

Саме тому, пояснив він, Альянс підтримує Україну, докладає зусиль для допомоги та продовжуватиме це робити надалі. Позиція країн G7, яку підтвердили під час саміту у Франції, є цілком однозначною і послідовною.

Вона, за словами генсека, чітко засвідчує спільне розуміння того, що Україна має отримувати необхідну підтримку.

Вато також зауважити, що учасники саміту відзначили досягнення українських сил оборони та помітний прогрес на фронті. Щоб закріпити й пришвидшити цей позитивний розвиток, вони погодили рішення про збільшення постачання систем протиповітряної оборони, додаткових комплексів та перехоплювачів, а також озброєння великої дальності.

Крім того, сторони висловили готовність розглянути надання Україні ліцензій, які дадуть змогу розширити власне виробництво озброєння.