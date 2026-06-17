Подробности из его слов передает корреспондент 24 Канала Даниэль Ткие.

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Что сказал Рютте об изменении динамики на фронте?

По словам генсека, Силы обороны меняют ход боевых действий. Важную поддержку в борьбе против захватчиков оказывает и Альянс, в частности, поставляя вооружение. "Если посмотреть на ситуацию на поле боя, очевидно, что она в определенной степени изменилась: сейчас, похоже, Россия не продвигается на фронте", — сказал он.

При этом Рютте подчеркнул, что крайне важно продолжать оказывать помощь Украине.

На вопрос Даниэля Ткие о борьбе против России в войне генеральный секретарь Альянса ответил, что противостояние началось еще тогда, когда был оккупирован Крым. С самого начала эти действия были беспрецедентными и трудными для понимания с точки зрения международного права и мирового порядка.

Безусловно, Украина имеет право и обязана защищать свое государство, своих граждан и свою территорию,

– подчеркнул Рютте.

Именно поэтому, пояснил он, Альянс поддерживает Украину, прилагает усилия для оказания помощи и будет продолжать это делать в дальнейшем. Позиция стран "Большой семерки", подтверждённая в ходе саммита во Франции, является совершенно однозначной и последовательной.

Она, по словам генсека, четко свидетельствует об общем понимании того, что Украина должна получать необходимую поддержку.

Стоит также отметить, что участники саммита отметили достижения украинских сил обороны и заметный прогресс на фронте. Чтобы закрепить и ускорить это положительное развитие, они согласовали решение об увеличении поставок систем противовоздушной обороны, дополнительных комплексов и перехватчиков, а также вооружения большой дальности.

Кроме того, стороны выразили готовность рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, которые позволят расширить собственное производство вооружения.