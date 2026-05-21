"Ми могли б оплакувати загиблих": Греція вимагає вибачень від України через морський дрон

Морський дрон, який нещодавно виявили біля узбережжя Греції та пов'язують безпосередньо з Україною міг становити небезпеку для цивільного судноплавства і потенційно призвести до людських жертв.

Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час конференції "Національний план дій в умовах глобальної невизначеності", пишуть CNN Greece та SKAI.

Про що заявила Греція?

Нікос Дендіас під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО прокоментував інцидент із морським дроном, який виявили поблизу грецького узбережжя. На його думку подібний випадку був особливо небезпечним для регіону.

Міністр не розповів детальних висновків розслідування цього інциденту, проте запевнив, що виявили саме український морський дрон, оснащений вибухівкою. За його словами, у регіоні могла статися аварія з лайнером.

Якби будь-який круїзний лайнер рухався з Венеції до Східного Середземномор’я і потрапив на цей маршрут, і зіткнувся з цим об’єктом, цей лайнер міг би піти на дно,

– сказав він.

Чиновник додав, що інцидент міг призвести до великої кількості жертв, Яких "могли б оплакувати", і що Україна повинна надати Греції офіційні вибачення та гарантувати, що подібні ситуації не повторяться у майбутньому.

Що відомо про інцидент?

В Іонічному морі 7 травня неподалік грецького острова Лефкада виявили безекіпажний катер Magura, який належить Україні. Після цього апарат передали береговій охороні Греції, триває офіційне розслідування інциденту.

Компанія U FORCE, яка виготовляє українські безпілотники Magura, спростувала відповідну інформацію, запевнивши, що знайдений дрон не є їхньою розробкою, а лише має візуальну схожість із системами типу Magura.

Грецька сторона та ЗМІ повідомляли про виявили дрон саме типу Magura V-3, проте компанія-виробник запевнила, що такої озвученої модифікації дрона взагалі не існує. Відомо лише про Magura V5, Magura V6P, Magura V7.

Довідково. Найвідомішою версією є Magura V5 – ударний морський дрон-камікадзе, який Україна, зокрема, активно використовує проти кораблів Чорноморського флоту Росії. Він здатний нести до 320 кілограмів вибухівки, долати до 800 кілометрів та розвивати швидкість близько 80 кілометрів на годину.

Міністерство закордонних справ України згодом повідомило, що не знає жодних деталей подібного інциденту і не має жодних свідчень про приналежність дрона. Водночас відомство заявило про готовність до співпраці.

Інші подібні випадки

Нещодавно український безпілотник уперше порушив повітряний простір Естонії, повітряну ціль збили, а уламки впали поблизу села Каблакюла неподалік міста Пильтсамаа. Дрон збився з курсу через російські засоби РЕБ.

Згодом уламки військового дрона виявили також в Утенському районі Литви, який, за попередньою інформацією, теж належав Україні. Причиною порушення простору країни, ймовірно, знову стали російські засоби РЕБ.

Раніше українські дрони залетіли до Латвії з боку Росії й упали в місті Резекне. Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевняв, що Київ повністю готовий до відкритого та об'єктивного розслідування і співпраці.