Біля берегів Норвегії знайшли уламки, ймовірно, російської ракети

У Норвегії неподалік міста Вардьо виявили на узбережжі об'єкт, який, за попередніми оцінками, міг бути уламками російської ракети. Після повідомлення про знахідку на місце вирушила Берегова охорона, однак до її прибуття фрагменти зникли.

Про це пише NRK.

Що відомо про ймовірну російську ракету, яку виявили поблизу Норвегії?

Знахідку виявили рибалка Кеннет Стенсен та фотограф дикої природи Мортен Госванд. За словами Стенсена, чоловіки знають, що на морському дні можна натрапити на різні предмети, однак знахідка, схожа на ракету, викликала в них занепокоєння.

Госванд розповів, що уламок був приблизно 1,5 метра завдовжки.

Після отримання повідомлення до пошуків долучилися Збройні сили Норвегії та Берегова охорона. Однак, за словами Стенсена, через сильний східний шторм із хвилями заввишки до 7–8 метрів уламки, ймовірно, знову змило в море.

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії Бріньяр Стордал відмовився коментувати конкретну знахідку, але зазначив, що поява подібних об'єктів біля узбережжя Фіннмарка не є чимось незвичним.

За його словами, Росія проводить випробування поблизу норвезьких кордонів, а окремі уламки можуть дрейфувати до узбережжя.

Водночас Стордал попередив, що такі предмети можуть становити небезпеку, оскільки всередині можуть залишатися паливо або вибухові речовини. Він закликав громадян не торкатися подібних знахідок і одразу повідомляти про них правоохоронні органи, зазначивши, що рибалки вчинили правильно, звернувшись до влади.

Нагадаємо, раніше ISW писав, що Кремль розглядає можливість провести операцію під чужим прапором. Частинами цієї операції є вторгнення безпілотників та застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).