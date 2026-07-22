Об этом сообщает NRK.

Что известно о предполагаемой российской ракете, обнаруженной недалеко от Норвегии?

Находку обнаружили рыбак Кеннет Стенсен и фотограф дикой природы Мортен Госванд. По словам Стенсена, мужчины знают, что на морском дне можно наткнуться на различные предметы, однако находка, похожая на ракету, вызвала у них беспокойство.

Госванд рассказал, что обломок был длиной примерно 1,5 метра.

После получения сообщения к поискам подключились Вооруженные силы Норвегии и Береговая охрана. Однако, по словам Стенсена, из-за сильного восточного шторма с волнами высотой до 7–8 метров обломки, вероятно, снова смыло в море.

Пресс-секретарь оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Бриньяр Стордал отказался комментировать конкретную находку, но отметил, что появление подобных объектов у побережья Финнмарка не является чем-то необычным.

По его словам, Россия проводит испытания вблизи норвежских границ, а отдельные обломки могут дрейфовать к побережью.

В то же время Стордал предупредил, что такие предметы могут представлять опасность, потому что внутри них могут оставаться топливо или взрывчатые вещества. Он призвал граждан не прикасаться к подобным находкам и немедленно сообщать о них в правоохранительные органы, отметив, что рыбаки поступили правильно, обратившись к властям.

Напомним, ранее ISW писал, что Кремль рассматривает возможность проведения операции под чужим флагом. Частью этой операции являются вторжение беспилотников и применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).