"Демократи хочуть зруйнувати країну": Трамп не виключив урядового "шатдауну"

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості урядового "шатдауну". Він поклав відповідальність за це на конгресменів-демократів.

Трамп звинуватив демократів у бажанні зруйнувати країну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи станеться у США урядовий "шатдаун"

Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що демократи прагнуть "зруйнувати країну", і хоча "шатдаун" може статися, але він сподівається, що цього не станеться.

Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться,

– сказав Трамп.

Водночас президент висловив оптимізм щодо ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування уряду.

"Я думаю, що бюджетна резолюція буде ухвалена. Побачимо. Однак це може статися, ви ніколи не знаєте", – сказав Трамп.

Ризик "шатдауну" в США

"Шатдаун" – це ситуація, коли федеральний уряд змушений частково зупинити свою роботу через відсутність затвердженого фінансування.

20 грудня 2024 року завершився черговий бюджетний дедлайн. Спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував тимчасовий бюджет, який Конгрес ухвалив 21 грудня, продовживши фінансування до 14 березня 2025 року.

8 березня республіканці представили новий законопроєкт щодо тимчасового фінансування. Демократи заявили, що не підтримають його.

Очікується, що конгресмени проголосують за схвалену Трампом безстрокову резолюцію у вівторок, 11 березня, адже наприкінці тижня урядове фінансування завершиться.

Затвердження забезпечить фінансування уряду до 30 вересня та має виграти час для Трампа і лідерів Республіканської партії, щоб провести ключові пункти президентського порядку денного через Конгрес цього літа.