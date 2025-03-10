Трамп обвинил демократов в желании разрушить страну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Случится ли в США правительственный "шатдаун"

Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что демократы стремятся "разрушить страну", и хотя "шатдаун" может произойти, но он надеется, что этого не произойдет.

Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну. Поэтому я не могу вам сказать, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет,

– сказал Трамп.

В то же время президент выразил оптимизм относительно принятия законопроекта о временном финансировании правительства.

"Я думаю, что бюджетная резолюция будет принята. Посмотрим. Однако это может произойти, вы никогда не знаете", – сказал Трамп.

Риск "шатдауна" в США

"Шатдаун" – это ситуация, когда федеральное правительство вынуждено частично остановить свою работу из-за отсутствия утвержденного финансирования.

20 декабря 2024 года завершился очередной бюджетный дедлайн. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил временный бюджет, который Конгресс принял 21 декабря, продлив финансирование до 14 марта 2025 года.

8 марта республиканцы представили новый законопроект о временном финансировании. Демократы заявили, что не поддержат его.

Ожидается, что конгрессмены проголосуют за одобренную Трампом бессрочную резолюцию во вторник, 11 марта, ведь в конце недели правительственное финансирование завершится.

Утверждение обеспечит финансирование правительства до 30 сентября и должно выиграть время для Трампа и лидеров Республиканской партии, чтобы провести ключевые пункты президентской повестки дня через Конгресс этим летом.