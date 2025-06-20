Операція Ізраїлю з ліквідації вчених-ядерників Ірану мала свою назву, – ЗМІ

Ізраїльська армія ліквідувала близько 14 вчених з Ірану, які брали участь в розробці майбутньої ядерної зброї. Це була окрема операція армії країни і вона мала свою назву.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Jewish News та N12.

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яку назву мала операція ЦАХАЛу та до чого тут "Хроніки Нарнії"

Політичний аналітик Аміта Сегала, який виступає на ізраїльському телеканалі N12, розкрив назву операції Ізраїлю, під час якої вбивали іранських ядерних вчених. Її кодова назва – "Операція Нарнія".

Цікаво, що загальна операція Ізраїлю "Левовий народ". У Jewish News помітили, що ця назва стосується й найменування ліквідації вчених.

Так Ізраїль, ймовірно, назвав боротьбу проти ядерної зброї Ірану на честь фентезі-світу, автором якого є англо-ірландський письменник Клайвом Стейплзом Льюїсом. Серія його книг зветься "Хроніки Нарнії". Найвідоміша з них якраз мала назву "Лев, чаклунка і чарівна шафа".

Нагадаємо, операція Ізраїлю розпочалася в ніч проти 13 червня, коли Ізраїль атакував близько 100 об'єктів в Ірані. Країна намагалася вивести з ладу місця, де Іран збагачує уран та готує частини для власної балістичної та ядерної зброї. іранської ядерної інфраструктури, а також потужностей з виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктів.

15 червня порахували, що Ізраїль ліквідував також іранських вчених-ядерників. Ці люди просували зусилля Ірану для створення ядерної бомби. Серед них були й вчені з Росії. Лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон попередив Росію, щоб вона вивезла своїх вчених, адже ворогами для Ізраїлю є "всі, хто допомагає Ірану".

До слова, Іран також завдає ударів по наукових центрах Ізраїлю. Так 15 червня країна атакувала Інститут Вейцмана, де було знищено кілька лабораторій. В Інституті проводили наукові дослідження, зокрема для оборонної промисловості Ізраїлю.