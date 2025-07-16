"Вбивства мають припинитися", – Келлог вшанував пам'ять загиблих українських дітей

У середу, 16 липня, спецпредставник США Кіт Келлог відвідав меморіал пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії. Крім того, йому представили ініціативу з повернення депортованих дітей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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У Києві говорили про повернення викрадених Росією дітей

Кіту Келлогу була представлена ініціатива Bring Kids Back UA. Вона має на меті повернення до України викрадених Росією неповнолітніх. Учасники зустрічі наголосили, що спільними зусиллями світ має зупинити ці злочини та повернути кожну українську дитину додому.

Опісля Келлог відвідав меморіал пам'яті дітей, загиблих унаслідок агресії окупантів.

Шану та повагу до їхньої смерті віддають не покладанням квітів, а м'якими іграшками. Вбивства мирних жителів, особливо дітей, мають припинитися,

– написав Кіт Келлог в Х.

Андірй Єрмак додав, що 2 червня Україна офіційно передала російській стороні список дітей і формальний запит на їхнє повернення.

За даними керівника ОП, понад 16 тисяч дітей були незаконно вивезені або утримуються росіянами, з яких щонайменше 1 800 перебувають безпосередньо на території держави-агресорки. Зафіксовано понад 900 загиблих дітей, більше ніж 2 000 поранених і щонайменше 19 випадків сексуального насильства.

До слова, Росія відкидала звинувачення у викраденні українських дітей, заявляючи, що нібито "рятувала" їх. Натомість винить Україну в створенні "шоу" на цю тему для європейської авдиторії.