У США відбулася панахида за вбитим активістом Чарлі Кірком. Його вдова заявила, що прощає стрільця, тоді як Дональд Трамп у промові заявив про протилежне.

Виступи проходили за посилених заходів безпеки – спікерів захищало броньоване скло. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Що сказала вдова Кірка про вбивцю?

В Аризоні 21 вересня відбулось прощання із консервативним активістом Чарлі Кірком, якого застрелили 10 вересня. На стадіоні зібралися понад 60 тисяч людей.

Дружина активіста Еріка Кірк під час промови заявила, що "пробачає стрільцю". Вона додала, що "Чарлі прагнув допомагати молодим людям, навіть таким, як той, хто забрав його життя".

Головне слово мав президент США Дональд Трамп. Він назвав Кірка "великим американським героєм і мучеником". Водночас американський лідер наголосив, що на відміну від Кірка, він "не бажає добра своїм опонентам, а відчуває до них ненависть".

"Його вбили, бо він жив мужньо, він жив сміливо і він блискуче сперечався", – сказав Трамп.

Вбивство Чарлі Кірка: що відомо?