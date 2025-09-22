Выступления проходили при усиленных мерах безопасности – спикеров защищало бронированное стекло. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Пришли Трамп, министры и Маск: в США масштабно попрощались с Чарли Кирком

Что сказала вдова Кирка об убийце?

В Аризоне 21 сентября состоялось прощание с консервативным активистом Чарли Кирком, которого застрелили 10 сентября. На стадионе собрались более 60 тысяч человек.

Жена активиста Эрика Кирк во время речи заявила, что "прощает стрелка". Она добавила, что "Чарли стремился помогать молодым людям, даже таким, как тот, кто забрал его жизнь".

Главное слово имел президент США Дональд Трамп. Он назвал Кирка "великим американским героем и мучеником". В то же время американский лидер подчеркнул, что в отличие от Кирка, он "не желает добра своим оппонентам, а испытывает к ним ненависть".

"Его убили, потому что он жил мужественно, он жил смело и он блестяще спорил", – сказал Трамп.

Убийство Чарли Кирка: что известно?