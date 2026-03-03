Після загибелі Хаменеї Путін розуміє, що потрапить у тюрму або в труну, – Politico

Операція США й Ізраїлю в Ірані, звісно, не могла не вплинути на Путіна. Журналісти вважають, що це поглибило його параною.

Тепер Путін не може не думати про те, що буде з ним. Про це повідомляє Politico.

Дивіться також У Зеленського пояснили, як на завершення війни в Україні вплине операція проти Ірану

Як Путін відреагував на загибель Хаменеї?

Видання Politico пригадало, як російський диктатор реагував на долю інших своїх друзів.

Путін засудив вбивство Хаменеї як "вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права". Це була сильніша реакція, ніж після захоплення на початку цього року ще одного колишнього союзника Росії, Ніколаса Мадуро з Венесуели. І все ж Путін, що примітно, не назвав країн, причетних до вбивства,

– звернули увагу в ЗМІ.

На їхню думку, загибель Хаменеї пробудило "два найглибші інстинкти Путіна – глибоко вкорінену параною щодо власного довголіття та прагнення до політичного виживання, що визначається перемогою над Україною – за будь-яку ціну".

Але це не перший такий стрес для диктатора. В 2011 році, коли загинув багаторічний лідер Лівії Муаммар Каддафі, Путін "був в апоплексичному стані". Він обурювався тим, що фотографію скривавленого тіла Каддафі виклали публічно.

Аналітики думають, що Путін сприйняв як зраду те, що США та Європа дозволили так жорстоко повалити світового лідера.

"Саме смерть Каддафі стала поворотним моментом у російській політиці – як зовнішній, так і внутрішній", – заявив Олександр Баунов, старший науковий співробітник Центру Карнегі з вивчення Росії і Євразії.

Після цього Путін почав дедалі глибше занурюватися в самоізоляцію – використавши пандемію COVID-19 як привід. Але тепер росіяни не стримують своїх емоцій.

Швидке повалення двох російських союзників – Мадуро та Хаменеї – спонукало деяких прокремлівських коментаторів порушити неформальне правило, яке діяло з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому: уникати відкритої критики США чи їхнього президента,

– зауважили в Politico.

Дмитро Медведєв нарікав, що тепер стало зрозумілим справжнє обличчя Трампа, а Володимир Соловйов зізнався, що ситуація в Ірані – "це також розмова про Росію". Олександр Дугін відверто написав, що саме Росія – наступна.

Водночас у Кремлі обрали більш-менш дипломатичний тон. До того ж Росія має вигоду завдяки зростанню ціни на нафту та відволіканню США від України. Тож Ірану прагматичний Путін не допомагатиме.

Проте російський лідер розуміє: диктатори ідуть з посади або в тюрму, або в труну.