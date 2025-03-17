"Люди чекали цього десятиліттями": завтра Трамп опублікує секретні файли щодо вбивства Кеннеді

Лідер США заявив, що секретні файли, які пов'язані з вбивством Джона Фіцджеральда Кеннеді, будуть оприлюднені вже завтра. Розкриття таких документів було однією з обіцянок Трампа.

Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію виступу Трампа.

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Трамп анонсував розкриття файлів щодо вбивства Кеннеді

Трамп заявив, що завтра 18 березня буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді.

Поки ми тут, я подумав, що це буде доречно – завтра ми оголосимо та передамо всі файли Кеннеді. Отже, люди чекали цього десятиліттями, і я наказав своїм людям... багатьом людям, Тулсі Габбарду (директору національної розвідки – 24 Канал), що вони мають бути оприлюднені завтра,

– сказав президент США журналістам під час відвідування Центру Кеннеді.

Зазначимо, що під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп наказав розсекретити і оприлюднити засекречені файли про вбивство Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

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Нагадаємо, Джон Фіцджеральд Кеннеді був 35-м президентом Сполучених Штатів Америки. Його вбили 22 листопада 1963 року під час поїздки до міста Даллас, штат Техас. Кеннеді перебував у відкритій автівці разом зі своєю дружиною Жаклін. Президент тоді зазнав смертельного поранення в голову.