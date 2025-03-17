Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию выступления Трампа.

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Трамп анонсировал раскрытие файлов по убийству Кеннеди

Трамп заявил, что завтра 18 марта будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

Пока мы здесь, я подумал, что это будет уместно – завтра мы объявим и передадим все файлы Кеннеди. Итак, люди ждали этого десятилетиями, и я приказал своим людям... многим людям, Тулси Габбарду (директору национальной разведки – 24 Канал), что они должны быть обнародованы завтра,

– сказал президент США журналистам во время посещения Центра Кеннеди.

Отметим, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп приказал рассекретить и обнародовать засекреченные файлы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

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Напомним, Джон Фицджеральд Кеннеди был 35-м президентом Соединенных Штатов Америки. Его убили 22 ноября 1963 года во время поездки в город Даллас, штат Техас. Кеннеди находился в открытой машине вместе со своей женой Жаклин. Президент тогда получил смертельное ранение в голову.