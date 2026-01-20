"Акт повної слабкості": чому Трамп розкритикував Лондон через плани передати острів Маврикію
- Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за плани передати острів Дієго-Гарсія Маврикію, назвавши це актом "величезної дурості".
- Трамп вважає, що Росія та Китай звернули увагу на цю ситуацію, і закликав Данію та її європейських союзників прийняти "правильне рішення".
Американський лідер Дональд Трамп прокоментував дії Великої Британії. Він назвав дурістю наміри віддати Маврикію острів, де розташована база США.
Він також додав, що немає жодних сумнівів, що Китай і Росія вже звернули увагу на цей "акт повної слабкості". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа у соцмережах.
Що сказав Трамп про дії Великої Британії?
За словами Трампа, Росія та Китай – це світові держави, які визнають лише силу. Саме тому, на думку американського лідера, Сполучені Штати Америки під його керівництвом за рік користуються безпрецедентною повагою.
Дивовижно, але наш "блискучий" союзник по НАТО – Велика Британія – нині планує просто віддати острів Дієго-Гарсія, де розташована критично важлива військова база США, Маврикію – без жодної причини,
– написав Трамп.
Він додав, що передача Великою Британією "надзвичайно важливої території" – це акт "величезної дурості". За його словами, це ще один пункт у довгому переліку причин національної безпеки, через які Ґренландію необхідно взяти під контроль.
Трамп заявив, що Данія та її європейські союзники повинні "зробити правильний крок" та подякував за увагу до цього питання.
Заяви Трампа про Гренландію: коротко про головне
Дональд Трамп рішуче налаштований анексувати Гренландію, навіть, якщо це суперечить міжнародному праву. Незгодних із цим країн Європи політик вирішив покарати митами. Така поведінка американського лідера нагадує дії диктатора Володимира Путіна.
Однак міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що приєднання Гренландії до США – це найкраще рішення для неї самої, Європи та Штатів. Він висловив сподівання, що європейці це зрозуміють.
Трамп загрожує НАТО найбільшою кризою через спроби захоплення Гренландії, що викликало занепокоєння щодо можливого розвалу альянсу. Відносини в НАТО можуть врятувати республіканці в Конгресі, які кинуть виклик Трампу, та європейські лідери, які зможуть погрожувати наслідками через можливі тарифи.