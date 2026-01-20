"Акт повної слабкості": чому Трамп розкритикував Лондон через плани передати острів Маврикію

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував дії Великої Британії. Він назвав дурістю наміри віддати Маврикію острів, де розташована база США.

Він також додав, що немає жодних сумнівів, що Китай і Росія вже звернули увагу на цей "акт повної слабкості". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа у соцмережах.

Дивіться також "Що ти робиш у Гренландії": Трамп опублікував особисте листування з Макроном та Рютте

Що сказав Трамп про дії Великої Британії?

За словами Трампа, Росія та Китай – це світові держави, які визнають лише силу. Саме тому, на думку американського лідера, Сполучені Штати Америки під його керівництвом за рік користуються безпрецедентною повагою.

Дивовижно, але наш "блискучий" союзник по НАТО – Велика Британія – нині планує просто віддати острів Дієго-Гарсія, де розташована критично важлива військова база США, Маврикію – без жодної причини,

– написав Трамп.

Він додав, що передача Великою Британією "надзвичайно важливої території" – це акт "величезної дурості". За його словами, це ще один пункт у довгому переліку причин національної безпеки, через які Ґренландію необхідно взяти під контроль.

Трамп заявив, що Данія та її європейські союзники повинні "зробити правильний крок" та подякував за увагу до цього питання.

Заяви Трампа про Гренландію: коротко про головне