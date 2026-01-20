Он также добавил, что нет никаких сомнений, что Китай и Россия уже обратили внимание на этот "акт полной слабости". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в соцсетях.

Что сказал Трамп о действиях Великобритании?

По словам Трампа, Россия и Китай – это мировые державы, которые признают только силу. Именно поэтому, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты Америки под его руководством за год пользуются беспрецедентным уважением.

Удивительно, но наш "блестящий" союзник по НАТО – Великобритания – сейчас планирует просто отдать остров Диего-Гарсия, где расположена критически важная военная база США, Маврикия – без всякой причины,

– написал Трамп.

Он добавил, что передача Великобританией "чрезвычайно важной территории" – это акт "огромной глупости". По его словам, это еще один пункт в длинном перечне причин национальной безопасности, по которым Гренландию необходимо взять под контроль.

Трамп заявил, что Дания и ее европейские союзники должны "сделать правильный шаг" и поблагодарил за внимание к этому вопросу.

Заявления Трампа о Гренландии: коротко о главном