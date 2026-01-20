Он также добавил, что нет никаких сомнений, что Китай и Россия уже обратили внимание на этот "акт полной слабости". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в соцсетях.
Что сказал Трамп о действиях Великобритании?
По словам Трампа, Россия и Китай – это мировые державы, которые признают только силу. Именно поэтому, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты Америки под его руководством за год пользуются беспрецедентным уважением.
Удивительно, но наш "блестящий" союзник по НАТО – Великобритания – сейчас планирует просто отдать остров Диего-Гарсия, где расположена критически важная военная база США, Маврикия – без всякой причины,
– написал Трамп.
Он добавил, что передача Великобританией "чрезвычайно важной территории" – это акт "огромной глупости". По его словам, это еще один пункт в длинном перечне причин национальной безопасности, по которым Гренландию необходимо взять под контроль.
Трамп заявил, что Дания и ее европейские союзники должны "сделать правильный шаг" и поблагодарил за внимание к этому вопросу.
Заявления Трампа о Гренландии: коротко о главном
Дональд Трамп решительно настроен аннексировать Гренландию, даже, если это противоречит международному праву. Несогласных с этим стран Европы политик решил наказать пошлинами. Такое поведение американского лидера напоминает действия диктатора Владимира Путина.
Однако министр финансов США Скотт Бессент заявил, что присоединение Гренландии к США – это лучшее решение для нее самой, Европы и Штатов. Он выразил надежду, что европейцы это поймут.
Трамп угрожает НАТО самым большим кризисом из-за попытки захвата Гренландии, что вызвало беспокойство относительно возможного развала альянса. Отношения в НАТО могут спасти республиканцы в Конгрессе, которые бросят вызов Трампу, и европейские лидеры, которые смогут угрожать последствиями из-за возможных тарифов.