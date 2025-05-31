"Нова епоха воєн": Стармер представить оборонний огляд, вкаже на загрозу з боку Росії

Велика Британія стоїть перед "новою епохою загроз", коли дрони, ШІ та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально, ніж будь-коли в історії. Зокрема, це стосується Росії.

Про це йдеться у стратегічному оборонному огляді, який британський прем’єр-міністр Кір Стармер представить у вівторок, 3 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на газету The Guardian.

Дивіться також "Клавіатура тепер зброя": російські хакери видали себе за журналістів і атакували британське МО

Що про це відомо

Команда радників на чолі з колишнім генсеком НАТО Джорджем Робертсоном підготувала 130-сторінковий документ, у якому ідеться про "нагальну і безпосередню" загрозу з боку Росії та про "структурні зміни" у глобальній безпеці, спричинені війною в Україні.

У документі Китай описаний не як ворог, а як "витончений і наполегливий виклик", який іноді готовий співпрацювати з Москвою. Також у вищезгаданому огляді згадують двох менших "регіональних дезорганізаторів", маючи на увазі Іран та Північну Корею.

У ньому змальовано картину найбільш підвищеної військової та безпекової загрози з часів закінчення холодної війни, хоча не йдеться про те, що інтенсивність кібернетичної та диверсійної діяльності Москви означає, що Британія вже дрейфує у бік війни з Росією.

Припускають, що у звіті не буде нових зобов’язань щодо витрат на оборону, але підтвердить плани уряду збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року, а згодом – до 3%.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це рішення може стати підґрунтям для ухвалення значного зростання оборонних витрат на саміті НАТО у червні – до понад 50 мільярдів фунтів у реальному вираженні.

За даними газети, під час огляду також порушать питання чисельності британської армії на тлі повідомлень про те, що Міністерство оборони й Казначейство ведуть суперечки про те, чи варто включати зобов'язання щодо збільшення чисельності запланованих 73 тисяч військовослужбовців.

Згідно з останніми даними, чисельність армії впала до найнижчого рівня з часів Наполеона і навіть раніше: на 1 квітня кількість солдатів, які проходять постійну військову підготовку, становила 70 860 осіб, що на 2,3% менше, ніж у попередньому році.

Міністр оборони Джон Гілі нібито досяг згоди на збільшення армії на кілька тисяч солдатів, хоча Міноборони поки це не підтверджує. За даними джерел, йдеться про потенційне зростання на 5 тисяч військових, що коштуватиме близько 2,5 мільярди фунтів на рік.

Крім вищезгаданого, у Великій Британії планують інвестувати 1,5 мільярда фунтів в оновлення військового житла та створити добровольчу національну гвардію для охорони аеропортів і стратегічних об’єктів від атак дронів.

Британія разом із Францією готові очолити багатонаціональну "миротворчу місію" чисельністю до 30 тисяч осіб для стабілізації ситуації в Україні, якщо буде укладено стійке перемир’я з Росією. Проте наразі Володимир Путін відмовляється від таких домовленостей.