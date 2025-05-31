Об этом говорится в стратегическом оборонном обзоре, который британский премьер-министр Кир Стармер представит во вторник, 3 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на газету The Guardian.

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Что об этом известно

Команда советников во главе с бывшим генсеком НАТО Джорджем Робертсоном подготовила 130-страничный документ, в котором говорится о "неотложной и непосредственной" угрозе со стороны России и о "структурных изменениях" в глобальной безопасности, вызванных войной в Украине.

В документе Китай описан не как враг, а как "изящный и настойчивый вызов", который иногда готов сотрудничать с Москвой. Также в вышеупомянутом обзоре упоминают двух меньших "региональных дезорганизаторов", имея в виду Иран и Северную Корею.

В нем изображена картина наиболее повышенной военной угрозы и угрозы безопасности со времен окончания холодной войны, хотя речь не идет о том, что интенсивность кибернетической и диверсионной деятельности Москвы означает, что Великобритания уже дрейфует в сторону войны с Россией.

Предполагают, что в отчете не будет новых обязательств по расходам на оборону, но подтвердит планы правительства увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП до 2027 года, а затем – до 3%.

Согласно обнародованной информации, это решение может стать основой для принятия значительного роста оборонных расходов на саммите НАТО в июне – до более 50 миллиардов фунтов в реальном выражении.

По данным газеты, во время обзора также поднимут вопрос численности британской армии на фоне сообщений о том, что Министерство обороны и Казначейство ведут споры о том, стоит ли включать обязательства по увеличению численности запланированных 73 тысяч военнослужащих.

Согласно последним данным, численность армии упала до самого низкого уровня со времен Наполеона и даже раньше: на 1 апреля количество солдат, проходящих постоянную военную подготовку, составляло 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году.

Министр обороны Джон Гили якобы достиг согласия на увеличение армии на несколько тысяч солдат, хотя Минобороны пока это не подтверждает. По данным источников, речь идет о потенциальном росте на 5 тысяч военных, что будет стоить около 2,5 миллиардов фунтов в год.

Кроме вышеупомянутого, в Великобритании планируют инвестировать 1,5 миллиарда фунтов в обновление военного жилья и создать добровольческую национальную гвардию для охраны аэропортов и стратегических объектов от атак дронов.

Великобритания вместе с Францией готовы возглавить многонациональную "миротворческую миссию" численностью до 30 тысяч человек для стабилизации ситуации в Украине, если будет заключено устойчивое перемирие с Россией. Однако пока Владимир Путин отказывается от таких договоренностей.