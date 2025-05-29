Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о хакерской атаке россиян на Великобританию

В британском правительстве рассказали, что российские хакеры атаковали сотрудников министерства обороны "в рамках операции кибершпионажа".

По данным Министерства обороны, хакерская атака, связана с Россией, была одной из более 90 тысяч кибератак, связанных с враждебными государствами, которые были направлены против вооруженных сил Великобритании и других оборонных структур за последние два года, что вдвое больше, чем за предыдущие два года,

– говорится в статье.

В прошлом году Национальный центр кибербезопасности предупредил министерство обороны о возможной фишинговой кампании. Центру управления безопасностью глобальных операций в Коршеме (графство Уилтшир) поручили выявить угрозу. Он защищает сети Министерства обороны в Великобритании и за ее пределами.

И действительно, началась фишинговая кампания на оборонное ведомство. Ее целью было распространение вредоносного программного обеспечения.

Сначала прислали два электронных письма, в которых пытались представить новостную организацию. Затем писали на финансовую тематику.

На выявление атаки ушло около часа. Вредоносное ПО было связано с российской хакерской группой под названием RomCom.

Хакеры использовали ранее не встречавшийся код. Британцы назвали его Damascened Peacock.

Оборонную систему Великобритании пересмотрят. Стратегический оборонный обзор опубликуют 2 июня, перед саммитом НАТО. В прошлом году его представил Кир Стармер.

В Британии должны создать новое кибернетическое командование для надзора за наступательными и оборонительными кибероперациями. Миллиард фунтов стерлингов инвестируют в улучшение способности находить и поражать цели на поле боя с помощью цифровых технологий.

Характер войны меняется. Клавиатура теперь является оружием войны, и мы реагируем на это (...) В будущем конфликте будут побеждать те, кто не только лучше оснащены и лучше подготовлены, но и имеют лучшие связи, а также способны внедрять инновации, опережая своих противников,

– сказал министр обороны Великобритании.

Сейчас атаки становятся более изощренными, поэтому с ними сложнее бороться. Но британцы усиливают собственные возможности.