Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про хакерську атаку росіян на Велику Британію

В британському уряді розповіли, що російські хакери атакували співробітників міністерства оборони "в рамках операції кібершпигунства".

За даними Міністерства оборони, хакерська атака, пов'язана з Росією, була однією з понад 90 тисяч кібератак, пов'язаних з ворожими державами, які були спрямовані проти збройних сил Великої Британії та інших оборонних структур за останні два роки, що вдвічі більше, ніж за попередні два роки,

– ідеться в статті.

Торік Національний центр кібербезпеки попередив міністерство оборони про ймовірну фішингову кампанію. Центру управління безпекою глобальних операцій у Коршемі (графство Вілтшир) доручили виявити загрозу. Він захищає мережі Міністерства оборони у Великій Британії та за її межами.

І справді, почалася фішингова кампанія на оборонне відомство. Її метою було розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Спершу надіслали два електронні листи, в яких намагалися представити новинну організацію. Потім писали на фінансову тематику.

На виявлення атаки пішло близько години. Шкідливе ПЗ було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

Хакери використали код, який раніше не зустрічався. Британці назвали його Damascened Peacock.

Оборонну систему Великої Британії переглянуть. Стратегічний оборонний огляд опублікують 2 червня, перед самітом НАТО. Торік його презентував Кір Стармер.

У Британії мають створити нове кібернетичне командування для нагляду за наступальними і оборонними кіберопераціями. Мільярд фунтів стерлінгів інвестують у покращення здатності знаходити і вражати цілі на полі бою за допомогою цифрових технологій.

Характер війни змінюється. Клавіатура тепер є зброєю війни, і ми реагуємо на це (...) У майбутньому конфлікті перемагатимуть ті, хто не лише краще оснащені і краще підготовлені, але й мають кращі зв'язки, а також здатні впроваджувати інновації, випереджаючи своїх супротивників,

– сказав міністр оборони Великої Британії.

Зараз атаки стають більш витонченими, тож із ними складніше боротися. Та британці посилюють власні спроможності.