Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

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Що знайшли в електронній пошті Сергія Моргачева

Угруповання хакерів APT 28 відоме як Fancy Bear і Pawn Storm та знане численними кіберзлочинами по всьому світу. Структура прямо підпорядкована російській воєнній розвідці. У липні 2018-го 12 співробітників ГРУ офіційно звинуватили у зламі серверів Демократичної партії США та спробі втручання в американські вибори. Серед них був і Моргачев.

Чоловік народився в Києві, у 1990-ті навчався в академії ФСБ у Москві. Із 1999 року по 2022-й проходив службу у військовій частині 26165. Має російське громадянство, прописаний у місті Корольов Московської області.

Із серпня 2022 року дотепер Моргачев перебуває на посаді інженера-програміста 1 категорії в ТОО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР". Тобто працює на підприємстві, яке відіграє важливу роль у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

В його резюме є опосередковане підтвердження роботи в ГРУ: "Керував відділом розробки спеціального програмного забезпечення. В його обов'язки входив: підбір та контроль роботи особового складу відділу, розподілення задач, взаємодія з іншими підрозділами".

Важливо! APT28 відповідальна за злам німецького парламенту у 2015 році, втручання у вибори в США у 2016 році, злам передвиборчої кампанії Еммануеля Макрона у 2017 році та за кібератаку NotPetya в 2018 році. І за масштабне шпигунство проти НАТО та західних оборонних секторів. Ці хакери – державна зброя Росії.

Члени Fancy Bear не раз намагалися атакувати InformNapalm. Тож українські хактивісти витончено помстилися їхньому шефу Моргачеву.

Отримавши також доступ до акаунту Моргачева на AliExpress, хактивісти замовили на його адресу, що була прив'язана до акаунту, декілька десятків одиниць різних товарів, серед яких сувеніри з логотипом ФБР (яке його розшукує), а також велику партію іграшок для дорослих, яку оплатили з його картки. Враховуючи, що Сергій Моргачев у розшуку ФБР, то посилки з AliExpress на свою пошту mor_s@mail.ru він оформлює на ім'я дружини.

Посилання на дамп електронної пошти Моргачева обіцяють додати незабаром. Щоб ФБР, ЗМІ та всі зацікавлені могли самостійно ознайомитися з фактами про ГРУшника.