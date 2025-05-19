Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Что нашли в электронной почте Сергея Моргачева

Группировка хакеров APT 28 известна как Fancy Bear и Pawn Storm и "славится" многочисленными киберпреступлениями по всему миру. Структура напрямую подчинена российской военной разведке. В июле 2018-го 12 сотрудников ГРУ официально обвинили во взломе серверов Демократической партии США и попытке вмешательства в американские выборы. Среди них был и Моргачев.

Мужчина родился в Киеве, в 1990-е учился в академии ФСБ в Москве. С 1999 года по 2022-й проходил службу в воинской части 26165. Имеет российское гражданство, прописан в городе Королев Московской области.

С августа 2022 года по настоящее время Моргачев находится в должности инженера-программиста 1 категории в ТОО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР". То есть работает на предприятии, которое играет важную роль в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

В его резюме есть косвенное подтверждение работы в ГРУ: "Руководил отделом разработки специального программного обеспечения. В его обязанности входили: подбор и контроль работы личного состава отдела, распределение задач, взаимодействие с другими подразделениями".

Важно! APT28 ответственна за взлом немецкого парламента в 2015 году, вмешательство в выборы в США в 2016 году, взлом предвыборной кампании Эммануэля Макрона в 2017 году и за кибератаку NotPetya в 2018 году. И за масштабный шпионаж против НАТО и западных оборонных секторов. Эти хакеры – государственное оружие России.

Члены Fancy Bear не раз пытались атаковать InformNapalm. Поэтому украинские хактивисты изящно отомстили их шефу Моргачеву.

Получив также доступ к аккаунту Моргачева на AliExpress, хактивисты заказали на его адрес, который был привязан к аккаунту, несколько десятков единиц различных товаров, среди которых сувениры с логотипом ФБР (которое его разыскивает), а также большую партию игрушек для взрослых, которую оплатили с его карточки. Учитывая, что Сергей Моргачев в розыске ФБР, то посылки с AliExpress на свою почту mor_s@mail.ru он оформляет на имя жены.

Ссылку на дамп электронной почты Моргачева обещают добавить в скором времени. Чтобы ФБР, СМИ и все заинтересованные могли самостоятельно ознакомиться с фактами о ГРУшнике.