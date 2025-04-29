К кибератакам причастна российская военная разведка, а именно – группировка АРТ28. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Франции.

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Что подвергалось кибератакам России во Франции

Россия осуществляет кибератаки на Францию уже давно.

Российская служба военной разведки (ГРУ) уже несколько лет применяет против Франции кибергруппу под названием APT28. С 2021 года ее целью было около десяти французских организаций. В киберпространстве Франция наблюдает, блокирует и борется со своими противниками,

– заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как рассказали в МИД, с 2021 года зафиксированы атаки на государственные службы, частные компании и спортивную организацию, связанную с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Причастны российские хакеры и к диверсиям на телеканале TV5Monde в 2015 году и к попытке дестабилизировать избирательный процесс во Франции в 2017 году.

"APT28 также используется для осуществления постоянного давления на украинскую инфраструктуру в контексте войны России против Украины... Многие европейские партнеры также стали мишенями APT28 в последние годы. Таким образом, ЕС ввел санкции против лиц и организаций, ответственных за нападения, осуществленные с использованием этого метода", – говорится в заявлении МИД Франции.

Там также отметили, что такая дестабилизирующая деятельность "неприемлема и недостойна" постоянного члена Совбеза ООН и противоречат стандартам ответственного поведения государств в киберпространстве, к которым присоединилась Россия.