До кібератак причетна російська військова розвідка, а саме – угруповання АРТ28. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС Франції.

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Що піддавалося кібератакам Росії у Франції

Росія здійснює кібератаки на Францію уже давно.

Російська служба військової розвідки (ГРУ) вже кілька років застосовує проти Франції кібергрупу під назвою APT28. З 2021 року її метою було близько десяти французьких організацій. У кіберпросторі Франція спостерігає, блокує та бореться зі своїми супротивниками,

– заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Як розповіли у МЗС, з 2021 року зафіксовано атаки на державні служби, приватні компанії та спортивну організацію, пов'язану з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року. Причетні російські хакери й до диверсій на телеканалі TV5Monde у 2015 році та до спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції у 2017 році.

"APT28 також використовується для здійснення постійного тиску на українську інфраструктуру в контексті війни Росії проти України… Багато європейських партнерів також стали мішенями APT28 в останні роки. Таким чином, ЄС запровадив санкції проти осіб та організацій, відповідальних за напади, здійснені з використанням цього методу", – йдеться у заяві МЗС Франції.

Там також зауважили, що така дестабілізуюча діяльність "неприйнятна та негідна" постійного члена Радбезу ООН та суперечать стандартам щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, до яких приєдналася Росія.