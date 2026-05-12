Ймовірно, влучили торпеди НАТО: як насправді затонула російська "Велика Ведмедиця"

Російський корабель "Велика Ведмедиця" затонув біля узбережжя Іспанії. Доля судна залишається таємницею ще з 2024 року.

Випадок насправді може бути таємною операцією західних військових, щоб запобігти надсиланню Росією модернізованих ядерних технологій Північній Кореї. Про це повідомили в CNN.

Що відомо про "Велику Ведмедицю"?

"Велика Ведмедиця", також відома як "Спарта-3" – використовувалась у російській військовій кампанії в Сирії для "евакуації" обладнання.

Як зазначили у виданні, російський корабель вийшов у плавання після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин відправив війська в Україну для допомоги Москві.

Американські літаки-розвідники 2 рази пролітали над затонулим судном у 2025 році, а через 2 тижні після "аварії" до місця прибув ще російський корабель-розвідник.



Остання "подорож" російського корабля / Схема CNN

В іспанському уряді зазначили, що капітан "Великої Ведмедиці" розповідав, що судно перевозить ядерні реактори й не був впевнений у тому, чи були вони завантажені паливом.

Що спричинило затоплення корабля?

Як зазначають журналісти-розслідувачі за пробиттям корпусу російського корабля, ймовірно, "стоїть" рідкісна торпеда.

Судно спочатку рухалося біля узбережжя Франції до того, як португальська розвідка його відстежила. Також "Велику Ведмедицю" супроводжували ще 2 російські кораблі – "Іван Грен" та "Олександр Отраковський".

Біля узбережжя Іспанії корабель почав різко зупинятися, але екіпаж судна повідомив, що нічого не сталося. Через 24 години після цього "Велика Ведмидиця" різко збилася із курсу.

Об 11:37 23 грудня 2024 року судно з терміновим викликом звернулося за допомогою. На правому борту, ймовірно, сталися 3 потужні вибухи внаслідок яких загинули 2 людей.



"Велика Ведмедиця" після 3 вибухів почала перевертатися / Фото CNN

Після вибухів 14 членів екіпажу евакуювалися на іспанському судні "Сальвамар Драко". Проте згодом "Іван Грен" наказав рятувальним суднам триматися на відстані 3,7 кілометра від "Великої Ведмедиці" та негайно повернути врятованих.

О 23:10 було повідомлено про затоплення російського корабля. Іспанський уряд повідомив, що капітан "Великої Ведмедиці" Ігор Анісімов під час допиту не розповідав про те, що саме перевозило судно.

Згодом усіх 14 врятованих членів екіпажу повернули до Росії, а капітан одразу пішов у відставку та заявив, що не був причетний до затоплення "Великої Ведмедиці".

Що відомо про вибухи та ураження корабля?

Через 4 дні після затоплення компанія-власник судна "Oboronlogistics" повідомила, що це був "цілеспрямований теракт". На корпусі корабля виявили дірку, розміром 50 на 50 сантиметрів, а палуба була вкрита осколками.

Російські військові через тиждень повернулися до затонулого судна на дослідницькому кораблі "Янтар", який був звинувачений у шпигунстві та порушеннях порядку у водах НАТО.

Він перебував над уламками "Великої Ведмедиці" 5 днів, а згодом було виявлено ще 4 вибухи, ймовірно, для залишків на дні.

Журналісти-розслідувачі заявили, що отвір у кораблі виник після влучання суперкавітаційної торпеди "Барракуда". Такі боєприпаси вистрілюють повітрям перед снарядом, щоб зменшити опір води.

У виданні повідомили, що попри усі докази та роздуми експертів, таємниці вантажу "Великої Ведмедиці" та те, як вона затонула, досі лежать на морському дні.

Що ще відомо про затонулі російські кораблі?

Російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" у 2024 році зазнали аварій біля Керчі через зношеність та недбальство, що спричинило екологічні наслідки у Чорному морі.

Хвилі розрубали навпіл перший танкер, який, власне, й затонув, а інший – серйозно пошкодили. Обом танкерам було понад 50 років, але росіянам їх просто не було чим замінити.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що Росія просто нехтувала базовими нормами безпеки й правилами поводження із технікою. Він зауважив, що таке судно не може виходити в море при висоті хвилі понад 2,5 метри й потужності повітря понад 17 метрів на секунду.