Конгресмен США висміяв перемир'я Путіна та назвав його жалюгідним воєнним злочинцем

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон переконаний, що "великоднє перемир'я", запропоноване російським диктатором Владіміром Путіним, є фейковим. Він також наголосив, що саме російський диктатор розпочав війну та назвав його воєнним злочинцем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис конгресмена-республіканця Джо Вілсона у мережі Х.

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"Путіна запам'ятають слабким і жалюгідним"

Американський законодавець Вілсон наголосив, що російський диктатор Владімір Путін є воєнним злочинцем. Так, він дорікнув очільнику Кремля за цинічні обстріли, які відбувалися до Великодня.

Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні й оголошуючи фейкове великоднє перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке ВІН розпочав і може закінчити вже сьогодні,

– наголосив Вілсон.

Республіканець додав, що світ запам'ятає російського диктатора Владіміра Путіна як "слабку та жалюгідну особу". Резюмуючи свій допис, Вілсон заявив, що із вдячністю підтримує Україну.

Для довідки. Джо Вілсон – член Республіканської партії, який має проукраїнську позицію. Він неодноразово висловлював підтримку Україні, а також з іншими членами Конгресу США зустрічався з Володимиром Зеленським.

Раніше сумніви щодо "великоднього перемир'я", запропонованого Владіміром Путіним, висловив очільник МЗС Італії Антоніо Таяні. Він заявив, що не впевнений у тому, що Росія буде дотримуватися запропонованих умов.