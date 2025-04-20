Це театр одного глядача – Дональда Трампа, – WP проаналізувала, навіщо Путіну "перемир'я"
- Владімір Путін оголосив дводенне "великоднє перемир'я", але обстріли на фронті не припинилися.
- Заява була націлена на Дональда Трампа, щоб продемонструвати інтерес до мирних переговорів.
Владімір Путін 19 квітня оголосив дводенне "великоднє перемир'я", проте обстріли на фронті не вщухають. Заява російського диктатора була спрямована на одну людину – Дональда Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
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"Великоднє перемир'я" – це гра виключно на Трампа
Так, після того, як Путін оголосив 30-годинне припинення вогню на Великдень росіяни продовжили артилерійський вогонь по Україні. Володимир Зеленський погодився на перемир'я, але зазначив, що Україна "відповідатиме дзеркально". Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.
The Washington Post пише, що обидві сторони, схоже, прагнуть продемонструвати інтерес до мирних переговорів перед дедалі нетерплячішою адміністрацією Трампа.
Російський науковець, який говорив на умовах анонімності, пояснив, що заява Путіна про "великоднє перемир’я" пов'язана з тим, що "російське керівництво зрозуміло, що їм потрібно зробити якийсь жест, щоб перекинути м’яч на поле іншої сторони".
Між Москвою та Києвом йде пропагандистська боротьба, обидві сторони намагаються звинуватити одна одну у відповідальності за продовження конфлікту. Це театр для одного глядача – Дональда Трампа,
– вказав він.
Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла запевнив, що тимчасове перемир'я не є серйозним маркером готовності Путіна до миру.
"Це явно маневр, щоб залишитися в милості президента Трампа. Якби Путін був серйозним, він би погодився на довше перемир'я, на яке вже погодилися українці", – додав науковець.