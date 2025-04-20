Це театр одного глядача – Дональда Трампа, – WP проаналізувала, навіщо Путіну "перемир'я"

Владімір Путін 19 квітня оголосив дводенне "великоднє перемир'я", проте обстріли на фронті не вщухають. Заява російського диктатора була спрямована на одну людину – Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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"Великоднє перемир'я" – це гра виключно на Трампа

Так, після того, як Путін оголосив 30-годинне припинення вогню на Великдень росіяни продовжили артилерійський вогонь по Україні. Володимир Зеленський погодився на перемир'я, але зазначив, що Україна "відповідатиме дзеркально". Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

The Washington Post пише, що обидві сторони, схоже, прагнуть продемонструвати інтерес до мирних переговорів перед дедалі нетерплячішою адміністрацією Трампа.