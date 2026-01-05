Таємний "план втечі": де збирається заховатися Верховний лідер Ірану, якщо протести не вщухнуть
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підготував план втечі до Москви у разі посилення протестів у країні.
- План втечі включає вузьке коло з 20 помічників та родичів, а також підготовлені активи та майно за кордоном.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який останні місяці стикається з масовими протестами в країні, нібито підготував таємний "план Б". Це план втечі з країни до Росії, щоб вберегти своє життя від протестувальників.
У лідера Ірану вже готові активи для втечі з країни. Про це пише The Times з посиланням на джерела в розвідці, передає 24 Канал.
Що відомо про план втечі?
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито має намір залишити Тегеран та втекти до Москви, якщо протести в країні посиляться.
За інформацією видання, 86-річний Хаменеї планує втечу у вузькому колі – близько 20 помічників та членів родини, зокрема його сина і номінованого спадкоємця Моджтабу. Втілення цього плану буде розглянуто у випадку, якщо армія та служби безпеки не підтримають його накази щодо придушення протестів.
Колишній розвідник ізраїльської служби Бені Сабті зазначає, що для Хаменеї Росія є фактично єдиним варіантом втечі. Лідер Ірану нібито захоплюється Володимиром Путіним і вважає російську культуру близькою іранській.
За даними джерел, план Хаменеї частково базується на досвіді його союзника – сирійського президента Башара Асада, який у грудні 2024 року вилетів з Дамаска до Москви перед штурмом столиці опозиційними силами.
Розробляючи "план Б", лідер Ірану та його близьке коло підготували активи та майно за кордоном, а також готівку для забезпечення безпечної втечі.
Що відомо про протести в Ірані?
З 28 грудня в Ірані тривають протести. Вони розпочалися через обвал валюти та інфляцію, проте швидко переросли у політичний рух проти чинного режиму, до якого приєдналися мільйони іранців.
Протестувальники підпалили базу Басідж у місті Ченар в провінції Хамедан, що підпорядковується КВІР та використовувалася для жорсткого придушення масових виступів. Також стався напад на адміністративну будівлю губернатора у місті Фаса на півдні Ірану.
Водночас правоохоронці проводять масові затримання та використовують сльозогінний газ. Повідомляють також про випадки насильства щодо студентів і інших учасників протестів.