Таємний "план втечі": де збирається заховатися Верховний лідер Ірану, якщо протести не вщухнуть

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який останні місяці стикається з масовими протестами в країні, нібито підготував таємний "план Б". Це план втечі з країни до Росії, щоб вберегти своє життя від протестувальників.

У лідера Ірану вже готові активи для втечі з країни. Про це пише The Times з посиланням на джерела в розвідці, передає 24 Канал.

Що відомо про план втечі?

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито має намір залишити Тегеран та втекти до Москви, якщо протести в країні посиляться.

За інформацією видання, 86-річний Хаменеї планує втечу у вузькому колі – близько 20 помічників та членів родини, зокрема його сина і номінованого спадкоємця Моджтабу. Втілення цього плану буде розглянуто у випадку, якщо армія та служби безпеки не підтримають його накази щодо придушення протестів.

Колишній розвідник ізраїльської служби Бені Сабті зазначає, що для Хаменеї Росія є фактично єдиним варіантом втечі. Лідер Ірану нібито захоплюється Володимиром Путіним і вважає російську культуру близькою іранській.

За даними джерел, план Хаменеї частково базується на досвіді його союзника – сирійського президента Башара Асада, який у грудні 2024 року вилетів з Дамаска до Москви перед штурмом столиці опозиційними силами.

Розробляючи "план Б", лідер Ірану та його близьке коло підготували активи та майно за кордоном, а також готівку для забезпечення безпечної втечі.

Що відомо про протести в Ірані?