"Тріумф надії": експрезидент Радев зробив першу заяву після перемоги на виборах у Болгарії

Лідер партії "Прогресивна Болгарія" Румен Радев подякував виборцям за підтримку на дострокових парламентських виборах. Він назвав результат перемогою надії, свободи та моралі над недовірою і страхом.

Навіть попри те, що підрахунок голосів ще триває – перевага партії "Прогресивна Болгарія" стає більш очевидною. Про це Радев написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що сказав Радев про своє лідерство на виборчих перегонах?

Лідер партії "Прогресивна Болгарія" та експрезидент Румен Радев відреагував на попередні результати дострокових парламентських виборів, подякувавши громадянам за підтримку.

Радев окремо відзначив людей, які підтримують його вже майже десять років, а також подякував своїй команді. За його словами, активна участь виборців довела, що апатію можна подолати, хоча рівень недовіри до болгарської політики залишається високим.

"Прогресивна Болгарія" перемагає беззаперечно. Це перемога надії над недовірою, свободи над страхом. Нарешті це перемога і моралі. Люди відкинули самовдоволення та зарозумілість старих партій. Не піддалися брехні та маніпуляціям,

– написав політик.

Він додав, що детальніше про подальші кроки говоритиме після оголошення остаточних результатів.

Зверніть увагу! Експерти наголошують, що Болгарія навряд чи стане "другою Угорщиною". Болгарський політолог Іван Крастев вважає, що Румен Радев не зможе блокувати рішення, оскільки не матиме контролю над урядом, а для протистояння 26 країнам-членам потрібен значно сильніший політичний ресурс.

