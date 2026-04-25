Вперше за майже 20 років: у секторі Гази проходять місцеві вибори

У секторі Гази вперше з 2007 року, коли владу там захопив ХАМАС, відбуваються місцеві вибори. Голосування проходить у місті Дейр-ель-Балах.

Подія розглядається як індикатор політичних настроїв у регіоні, а також можливий крок до відновлення загальнонаціонального виборчого процесу. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про вибори у Газі?

Палестинська адміністрація розраховує, що ці вибори допоможуть їй посилити позиції у боротьбі за територію, яку вона втратила майже два десятиліття тому. У самому місті фіксують активну участь мешканців у голосуванні.

Як палестинець і син сектору Гази я пишаюся тим, що після цієї війни демократичний процес повертається,

– сказав 52-річний Мамдух аль-Бхайсі на виборчій дільниці.

За оцінками західних дипломатів, нинішнє голосування може стати передумовою для перших загальних виборів у Палестині за багато років, а також стимулювати реформи, спрямовані на підвищення прозорості влади. Попередньо очікується, що в таких виборах зможуть взяти участь понад мільйон людей.

Водночас на тлі політичних процесів згадують і міжнародні ініціативи щодо врегулювання ситуації. Зокрема, раніше у США представили план з 20 пунктів, який передбачає припинення бойових дій, звільнення заручників і поступове виведення ізраїльських військ із анклаву з подальшою трансформацією території у безпечну зону.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в секторі Гази. Після цього бойовики звільнили всіх 20 живих ізраїльських заручників.

