У Канаді обирають нового прем'єр-міністра замість Трюдо

У неділю, 9 березня, у Канаді обирають нового прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо, який пішов у відставку. Серед кандидатів на пост – Марк Карні, Христя Фріланд, Каріна Гулд та Френк Бейліс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також "Я завжди ставив канадців на перше місце": Трюдо почав плакати під час пресконференції

У Канаді обирають нового прем'єра

Ліберальна партія Канади 9 березня обирає нового лідера замість Джастіна Трюдо. Близько 140 тисяч членів партії вже проголосували за нового кандидата. Очікується, що результати голосування оголосять 9 березня ввечері.

Новий лідер Ліберальної партії також стане і прем'єр-міністром. Однак, оскільки ліберали мають меншість у парламенті, тому, щоб утриматися на посаді, також потрібно здобути перемогу на загальних виборах. Їх можуть призначити вже найближчими тижнями.

Загалом, за місце нового лідера Ліберальної партії змагаються 4 кандидати:

Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії. 59-річного Карні вважають головним претендентом на пост нового лідера Ліберальної партії. Крім того, він позиціює себе як людина, яка може вивести країну з наслідків, спричинених митами Трампа. Останніми місяцями він працював спеціальним радником Трюдо з економіки та довгий час вважався претендентом на головну посаду, хоча випускник Гарварду ніколи не обіймав державних посад.

– колишній голова Банку Канади та Банку Англії. 59-річного Карні вважають головним претендентом на пост нового лідера Ліберальної партії. Крім того, він позиціює себе як людина, яка може вивести країну з наслідків, спричинених митами Трампа. Останніми місяцями він працював спеціальним радником Трюдо з економіки та довгий час вважався претендентом на головну посаду, хоча випускник Гарварду ніколи не обіймав державних посад. Христя Фріланд – колишня заступниця Джастіна Трюдо, яка фактично ініціювала його відставку. Фріланд є найвідомішою політикинею з команди колишнього прем'єра. Вона працювала міністром закордонних справ і допомогла Канаді переглянути угоду про вільну торгівлю зі США та Мексикою. Крім того, Фріланд обіймала посаду віцепрем'єр-міністра і міністра фінансів, вона контролювала фінансову відповідь Канади на пандемію Covid. Вона є донькою українки та завжди займала тверду проукраїнську позицію.

– колишня заступниця Джастіна Трюдо, яка фактично ініціювала його відставку. Фріланд є найвідомішою політикинею з команди колишнього прем'єра. Вона працювала міністром закордонних справ і допомогла Канаді переглянути угоду про вільну торгівлю зі США та Мексикою. Крім того, Фріланд обіймала посаду віцепрем'єр-міністра і міністра фінансів, вона контролювала фінансову відповідь Канади на пандемію Covid. Вона є донькою українки та завжди займала тверду проукраїнську позицію. Каріна Гулд – наймолодша жінка, яка стала міністром у Канаді. У 29-річному віці вона очолила міністерство демократичних інститутів, а згодом також була міністром у справах сім'ї, міністром міжнародного розвитку.

– наймолодша жінка, яка стала міністром у Канаді. У 29-річному віці вона очолила міністерство демократичних інститутів, а згодом також була міністром у справах сім'ї, міністром міжнародного розвитку. Френк Бейліс – бізнесмен, колишній член парламенту від лібералів. Бейліс працював у парламенті з 2015 по 2019 рік і був одним із засновників Парламентського чорного кокусу. Він різко критикував підхід Трюдо до тарифних погроз Трампа та стверджував, що впорався б із Трампом краще, ніж його опоненти, вважаючи свій сторонній досвід бізнесмена сильним.

Цікаво Українка чи канадський Трамп: хто очолить Канаду після Трюдо та як це вплине на Україну

До слова, Трюдо очолював Ліберальну партію 11 років, а посаду прем'єра – обіймав протягом 9 років. На рішення Трюдо про відставку вплинули тарифні загрози Трампа, відставки ключових союзників та опитування громадян. Відтак, Трюдо оголосив про свою відставку 6 січня.