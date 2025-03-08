Трюдо розплакався на пресконференції, оскільки його каденція на посаді прем'єр-міністра добігає кінця під час торговельної війни з США. Політик заявив, що не залишатиметься на посаді в перехідний період після того, як буде названо його наступника, передає 24 Канал із посиланням на The New York Post.

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Трюдо не зміг стримати сліз

53-річний Трюдо виступив на пресконференції в Оттаві у четвер, 6 березня, де обговорював питання охорони здоров'я дітей, але помітно розчулився, запевняючи, що завжди ставив "канадців на перше місце".

На особистому рівні я щодня в цьому офісі дбав про те, щоб ставити канадців на перше місце, щоб підтримувати людей, і саме тому я тут, щоб сказати вам усім – ми вас не підведемо,

– сказав він, починаючи плакати.

Трюдо плаче під час пресконференції: дивіться відео

6 січня Трюдо, який обіймає посаду прем'єр-міністра з 2015 року, оголосив що подасть у відставку з посади лідера Ліберальної партії після того, як стало зрозуміло, що він не зможе виграти наступні вибори.

Довідка: Вже 9 березня Ліберальна партія Канади має оголосити переможця скорочених перегонів за лідерство. Ця людина стане прем’єр-міністром лише після офіційної присяги у Рідо-Голл, коли Трюдо формально піде у відставку.

Після обрання нового лідера Ліберальної партії наступні федеральні вибори в Канаді мають відбутися не пізніше 20 жовтня 2025 року.

Після повернення до влади у січні 78-річний Трамп неодноразово насміхався над канадським прем'єром, називаючи його "губернатором" і навіть натякаючи на можливість перетворення Канади на "51-й штат" США.

Невдовзі після перемоги на виборах Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, якщо ці країни не вживуть заходів щодо припинення потоку фентанілу та нелегальних мігрантів до США. 4 березня нові мита набули чинності.

Трюдо звинуватив 47-го президента США у розв'занні "дурної" торгової війни проти Канади, а також заявив, що Трамп намагається зруйнувати канадську економіку, щоб полегшити анексію країни.