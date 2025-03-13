У Гренландії пройшли вибори до парламенту. Результати виявились доволі неочікуваними.

На виборах у Гренландії несподівано перемогла партія, що виступає за незалежність острова. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Хто переміг

Під час голосування до парламенту автономії 11 березня опозиційна Демократична партія отримала майже 30% голосів. Саме ця партія тепер має сформувати коаліцію, щоб керувати надалі.

На другому місці опинилась партія Naleraq. Водночас чинна владна коаліція втратила майже половину підтримки виборців порівняно з минулими виборами.

Цікаво, що обидві політичні сили відкрито виступають за незалежність Гренландії від Данії.

Раніше Дональд Трамп знову висловив бажання купити Гренландію, обіцяючи їй безпеку та інвестиції, але отримав негативну реакцію з боку острова.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде назвав висловлювання Трампа неважливими, підкресливши, що така риторика відштовхує потенційних союзників США.