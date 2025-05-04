У Румунії пройшов перший тур виборів президента: офіційні результати
- У Румунії пройшов перший тур президентських виборів, де лідирує проросійський радикал Джордже Сіміон з попереднім результатом у 40,44% голосів. Наразі оброблено понад 84% бюлетенів.
- Другий тур виборів запланований на 18 травня 2025 року, оскільки, попередньо, жоден кандидат не набрав понад 50% голосів.
- Сіміон, можливо, зустрінеться у другому турі з Кріном Антонеску або Нікушором Даном, які поки що посіли друге і третє місця відповідно.
У Румунії 4 травня пройшов перший тур виборів у президенти країни. Більшість голосів, згідно з офіційними результатами, наразі набирає проросійський радикал Джордже Сіміон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Prezenta la vot.
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Які офіційні результати першого туру виборів президента Румунії
Станом на 22:58 у Румунії вже обробили понад 84% бюлетенів, де виборці зазначали, за кого вони хочуть проголосувати. Згідно з попередніми даними, у першому турі вимальовується така п'ятірка:
- Джордже Ніколае Сіміон (ультраправа партія AUR) – 40,44%;
- Крін Антонеску (кандидат від керівної коаліції PSD-PNL-UDMR) – 21,26%;
- Нікушор Дан (мер Бухареста) – 18,80%;
- Віктор Понта (Соціал-демократична партія Румунії) – 14,52%;
- Елена Валеріка Ласконі (Союзу порятунку Румунії) – 2,61%.
Попередні офіційні результати першого туру виборів президента Румунії / Скриншот 24 Каналу
З цієї п'ятірки проєвропейський курс тримають Дан, Ласконі та Антонеску. Сіміон та Понта є правими політиками.
За кордоном обробили лише понад 24% бюлетенів румунів. Водночас там лишається серед фаворитів та сама п'ятірка, а лідером – ультраправий Джордже Сіміон.
Варто зазначити, що, як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Тому вже 18 травня 2025 року відбудеться другий тур виборів президента Румунії.
У наступному турі Сіміон може зіткнутися з Антонеску (одним із найвпливовіших політичних лідерів Румунії) або Даном (мером Бухареста, відомим своєю антикорупційною діяльністю), які мають різницю в підтримці у декілька відсотків.
До слова, раніше стали відомі результати екзит-полів першого туру виборів у президенти Румунії. Згідно з ними, у голосуванні також лідирував Джордже Сіміон з 33,1% голосів.