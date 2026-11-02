Прихильниця діалогу з Росією: Іліяна Йотова перемогла на президентських виборах у Болгарії

У Болгарії визначився переможець президентських виборів, другий тур яких відбувся 1 листопада. За попередніми результатами, країну продовжить очолювати політикиня, яка виступає за діалог із Росією та критично ставиться до допомоги Україні.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Болгарії, які оприлюднило БНТ.

Хто переміг на виборах президента Болгарії?

Станом на ранок 2 листопада Центральна виборча комісія Болгарії опрацювала 99,95% протоколів. За попередніми результатами, Іліяна Йотова, яка виступає за діалог із Росією, набирає 57,58% голосів.

Разом із нею на вибори йшов кандидат у віцепрезиденти Кирил Вілчев.

Їхні опоненти – проукраїнський колишній прем'єр-міністр Андрій Гюров і кандидат у віцепрезиденти Георгій Кандев – отримали 39,47% голосів.

Ще 2,96% виборців обрали варіант "Не підтримую нікого".

Гюров уже визнав результати голосування.

Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду,

– заявив політик.

Раніше 24 Канал писав, що Іліяна Йотова лідирувала в першому турі президентських виборів у Болгарії, який відбувся 25 жовтня. За даними екзитполу Alpha Research, вона набрала 35,3% голосів, тоді як її головний суперник Андрій Гюров отримав 32,4%. Оскільки жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, було призначено другий тур.