Прихильниця діалогу з Росією: Іліяна Йотова перемогла на президентських виборах у Болгарії

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Болгарії, які оприлюднило БНТ.

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Хто переміг на виборах президента Болгарії?

Станом на ранок 2 листопада Центральна виборча комісія Болгарії опрацювала 99,95% протоколів. За попередніми результатами, Іліяна Йотова, яка виступає за діалог із Росією, набирає 57,58% голосів.

Разом із нею на вибори йшов кандидат у віцепрезиденти Кирил Вілчев.

Їхні опоненти – проукраїнський колишній прем'єр-міністр Андрій Гюров і кандидат у віцепрезиденти Георгій Кандев – отримали 39,47% голосів.

Ще 2,96% виборців обрали варіант "Не підтримую нікого".

Гюров уже визнав результати голосування.

Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду– заявив політик.

Раніше 24 Канал писав, що Іліяна Йотова лідирувала в першому турі президентських виборів у Болгарії, який відбувся 25 жовтня. За даними екзитполу Alpha Research, вона набрала 35,3% голосів, тоді як її головний суперник Андрей Гюров отримав 32,4%. Оскільки жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, було призначено другий тур.