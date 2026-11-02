Сторонница диалога с Россией: Илияна Йотова победила на президентских выборах в Болгарии

Іліяна Йотова / Фото з відкритих джерел
В Болгарии определился победитель президентских выборов, второй тур которых состоялся 1 ноября. По предварительным результатам, страну продолжит возглавлять политик, выступающая за диалог с Россией и критически относящаяся к помощи Украине.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии, опубликованные БНТ.
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Кто победил на президентских выборах в Болгарии?
По состоянию на утро 2 ноября Центральная избирательная комиссия Болгарии обработала 99,95% протоколов. По предварительным результатам, Илияна Йотова, выступающая за диалог с Россией, набирает 57,58% голосов.
Вместе с ней на выборы баллотировался кандидат в вице-президенты Кирил Вилчев.
Их оппоненты – проукраинский бывший премьер-министр Андрей Гюров и кандидат в вице-президенты Георгий Кандев – получили 39,47% голосов.
Еще 2,96% избирателей выбрали вариант "Не поддерживаю никого".
Гюров уже признал результаты голосования.
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Ранее 24 Канал писал, что Илияна Йотова лидировала в первом туре президентских выборов в Болгарии, который состоялся 25 октября. По данным экзит-пола Alpha Research, она набрала 35,3% голосов, тогда как ее главный соперник Андрей Гюров получил 32,4%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур.
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