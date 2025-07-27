Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США

Чинний президент США Дональд Трамп за законом не має права балотуватися у президенти на третій термін. Держсекретар Марко Рубіо припустив, хто може бути його наступником.

На наступних президентських виборах Республіканській парті доведеться висунути іншого кандидата. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Хто може стати наступним республіканським кандидатом на виборах президента США?

Державний секретар США Марко Рубіо не виключає, що чинний віцепрезидент Джей Ді Венс може балотуватися в президенти на виборах 2028 року від Республіканської партії. На думку Рубіо, Венс є перспективною фігурою для участі у майбутній президентській кампанії.

Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього,

– зазначив він.

Держсекретар також висловив упевненість у тому, що Венс впорається зі своїми поточними обов’язками як віцепрезидент. За його словами, їх пов’язують не лише спільні погляди, а й особиста дружба. Він висловив сподівання, що Венс захоче поборотися за крісло президента.