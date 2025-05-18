У Румунії – другий тур виборів президента: змагаються прозахідний і антиукраїнський кандидати
- У другому турі виборів президента Румунії змагаються прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і антиукраїнський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.
- Явка виборців у другому турі є ключовим фактором для визначення переможця, причому більшість голосів надійшла від румунської діаспори за кордоном.
- Джордже Сіміон здобув перемогу в першому турі з 40,94% голосів, тоді як Нікушор Дан отримав 20,99%.
У Румунії 18 травня відбувається другий тур виборів президента. У фінал перегонів вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і антиукраїнський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.
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Що відомо про другий тур виборів у Румунії
Виборчі дільниці у Румунії відкрилися о 07:00 за місцевим часом. Саме голосування завершується о 21:00, водночас люди, які стоять у черзі до виборчої дільниці зможуть проголосувати й після.
З усім тим, виборці за кордоном уже мають можливість проголосувати за кандидатів з п'ятниці.
Згодом стало відомо, що кандидат від AUR Джордже Сіміон разом зі своєю дружиною проголосували в неділю вранці, невдовзі після 8 ранку.
Відомо, що, станом на 8:00 у другому турі президентських виборів у неділю проголосували 1 138 429 румунів, а явка складає 6,33%. Поки що більшість з тих, хто віддали свої голоси за кандидатів саме з румунської діаспори за кордоном.
До слова, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.
Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.
Цікаво, що соціолог Ремус Штефуряк, директор дослідницького інституту INSCOP Research, заявив, що явка виборців у другому турі президентських виборів у Румунії буде "вирішальним фактором", який визначить переможця цих перегонів.