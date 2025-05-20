Сіміон програв вибори в Румунії і просить Конституційний суд скасувати їхні результати

Лідер націоналістичного "Альянсу за об'єднання румунів" Джордже Сіміон програв другий тур президентських виборів. Натомість у них переміг його прозахідний опонент Нікушор Дан.

У зв'язку з цим політик просить Конституційний суд скасувати їхні результати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Джордже Сіміона.

Дивіться також Зеленський поговорив з новообраним президентом Румунії

Що сказав Сіміон про вибори в Румунії

Сіміон заявив, що причиною скасування результатів виборів є зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон, маючи на увазі Францію та Молдову. А також додав, що має докази щодо цього.

До всіх румунів: негайно вимагайте від Конституційного суду скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги,

– написав на своїй сторінці в X румунський політик.

Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що ультраправі партії Румунії "Альянс за об'єднання румунів" та Партія молоді планують оскаржити результати другого туру президентських виборів у випадку, якщо їхній кандидат Джордже Сіміон програє. Зазначалося, що, ймовірно, вони затвердили план дій щодо цього.

Окрім того, журналісти отримали відео, в якому ультраправим дають прямі інструкції оскаржувати результати голосування на тих дільницях, де у Джордже Сіміона буде програшний результат, простежуватимуться значні відмінності між результатами першого і другого туру або буде незначний відрив від Нікушора Дана.