Уночі, коли стало відомо про перемогу Дана, президент Зеленський опублікував пост у соцмережі "Х" із привітанням. Глава держави висловив сподівання, що Україна та Румунія надалі розвиватимуть стратегічне партнерство, передає 24 Канал.

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Перша розмова з новим президентом Румунії

19 травня Володимир Зеленський мав першу розмову з новообраним президентом Румунії. Він особисто привітав Дана з перемогою.

Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість,

– підсумував розмову з Даном український лідер.

Політик запросив румунського колегу до України та обговорив з ним найближчі можливості зустрітися.

Нагадаємо, що Дан виграв вибори в ультраправого та антиукраїнського кандидата Джордже Сіміона. Той спершу заявив про "вкрадену перемогу", але, зрештою, змирився і визнав поразку.