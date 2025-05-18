У Румунії знову заявили про ознаки втручання Росії у вибори

На виборах у Румунії знову помітили ознаки російського втручання. Росія використовує мережу пропагандистських каналів для впливу на виборчий процес.

Румунська влада спростовує фейкові новини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС Румунії.

Дивіться також У Румунії – другий тур виборів президента: змагаються прозахідний і антиукраїнський кандидати

Росія знову втручається у румунські вибори

Під час чергових румунських виборів знову помітні ознаки російського втручання.

Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та інших соціальних мережах спрямована на вплив на виборчий процес,

– повідомили у МЗС.

Там зазначають, що це було очікувано і влада Румунії спростовує фекові новини.

Нагадаємо, 18 травня в Румунії проходить другий тур президентських виборів під час яких країна нарешті обере лідера, який очолить її протягом наступних років. Після перезапуску виборчого процесу, країна знову постає перед вибором між проєвропейським та кандидатом-радикалом з явно прокремлівськими сентиментами, хоча особистості вже будуть інші.

Попри те, що експерти вважають, що радикалу та екстремісту Сіміону може забракнути голосів для перемоги, шанси на президентське крісло у нього досить реальні.