Російські хакери атакували урядові сайти Румунії у перший день виборів президента

У неділю, 4 травня, коли в Румунії відбувався перший тур президентських виборів, низка урядових онлайн-ресурсів та сайтів кандидатів зазнали хакерської атаки. Відповідальність за це взяла на себе російська хакерська група.

Під атаку потрапили сайти основних конкурентів проросійського Джордже Сіміона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформаційне агентство G4media.

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Російські хакери знову втручаються у румунські вибори

Зазначається, що до нападу причетне угруповання DDOSIA/NoName057, яке спеціалізується на кібератаках. Їх мішенями стали вебпортал уряду, Конституційний суд, Міністерство закордонних справ, а також ресурси кандидатів на пост глави держави.

У Національному управлінні кібербезпеки уточнили, що серед атакованих – сайт Кріна Антонеску, який представляє коаліційну владу, та незалежного кандидата Нікушора Дана, що наразі є мером Бухареста.

Кіберзлочинці підтвердили свою причетність до атаки через Telegram, вказавши на додаткові цілі – сайти Міністерств юстиції та внутрішніх справ.

Національне управління кібербезпеки Румунії заявило, що вебсайти, які перелічила хакерська група, вже працювали о 14 годині за місцевим часом.

Нагадаємо, за результатами першого туру у Румунії Джордже Ніколае Сіміон (ультраправа партія AUR) набрав 40,96% голосів, а Нікушор Дан (мер Бухареста) – 20,99%. Вони будуть змагатися у другому турі.