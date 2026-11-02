Пригрозив стати "містером Вето": Трамп припустив поразку республіканців на виборах

Президент США Дональд Трамп не виключає, що республіканці можуть втратити контроль над Конгресом після проміжних виборів. Американський лідер уже розповів, як діятиме, якщо більшість отримають демократи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чому Трамп заговорив про "містера Вето"?

Президент США заявив, що в разі перемоги демократів йому, ймовірно, доведеться активно використовувати право вето, щоб блокувати ухвалені Конгресом законопроєкти.

За словами Трампа, така тактика зрештою змусить його політичних опонентів домовлятися з ним.

Вони надсилають законопроєкти, а ви накладаєте вето. Зрештою, через місяць чи два, коли всі законопроєкти будуть ветовані, а це, як ви розумієте, просто марнування часу, вони прийдуть до вас і укладуть угоду,

– заявив американський президент.

Трамп припустив, що за такого розвитку подій може перетворитися на "містера Вето".

Які шанси демократів перемогти на виборах?

За даними Bloomberg, більшість опитувань свідчать, що демократи мають хороші шанси здобути три додаткові місця в Палаті представників, необхідні для встановлення контролю над нею.

Водночас партія дедалі впевненіше розраховує на успіх у Сенаті. У семи виборчих перегонах результати опитувань показують незначний розрив між кандидатами.

Утім, республіканські стратеги стверджують, що їхні внутрішні дослідження демонструють більш конкурентну ситуацію, а результати багатьох ключових перегонів залишаються невизначеними.

Сам Трамп продовжує активно агітувати за республіканців, зокрема у штатах, які традиційно підтримували партію. Однак цього разу її позиції послаблюють занепокоєння виборців високою вартістю життя та війною в Ірані.

Попри це, президент США продовжує називати американську економіку найкращою в історії та стверджує, що соціологічні опитування неправильно відображають рівень підтримки республіканців.

Раніше 24 Канал писав, що після проміжних виборів у США Трамп може зіткнутися з проблемами навіть усередині Республіканської партії. За словами громадського та політичного діяча Юрія Рашкіна, після голосування 3 листопада частина республіканців може перестати беззаперечно підтримувати рішення президента. Особливо складним для Трампа може стати перехідний період до 3 січня, коли новообраний Конгрес розпочне роботу.

