У США почали закриватися виборчі дільниці на проміжних виборах до Конгресу

У США на проміжних виборах до Конгресу почали закриватися виборчі дільниці. Першими голосування завершили в більшій частині Індіани та Кентуккі. Водночас в інших штатах американці ще продовжують голосувати.

Про це повідомляє Associated Press.

Яка наразі ситуація на дільницях?

Перші виборчі дільниці закрилися о 18:00 за східним часом, тобто о 1:00 4 листопада за Києвом. Йдеться про більшу частину штатів Індіана та Кентуккі. В інших районах цих штатів голосування триватиме ще годину через різницю в часових поясах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, серед важливих перегонів у цих штатах є, зокрема, вибори до Палати представників у 5-му окрузі Індіани та 6-му окрузі Кентуккі. За даними AP, там жодна з партій не має очевидної переваги.

О 2:00 за київським часом голосування також завершиться в Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті, Вірджинії та більшій частині Флориди. Через пів години закриються дільниці в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

О 3:00 за Києвом голосування завершиться в Пенсильванії, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Массачусетсі, ще 11 штатах та окрузі Колумбія, а також у більшій частині Мічигану й Техасу. Наступними, о 4:00, закриються дільниці в Нью-Йорку, Аризоні, Вісконсині, Міннесоті та Колорадо.

У Каліфорнії та штаті Вашингтон голосування завершиться о 6:00 за київським часом, а на Гаваях і більшій частині Аляски – о 7:00. Останніми, о 8:00 4 листопада за Києвом, закриються виборчі дільниці на Алеутських островах Аляски.

Які перші результати?

Тим часом у штатах, де вже розпочався підрахунок голосів, з'явилися перші попередні результати. Зокрема, у Кентуккі після опрацювання близько 10% бюлетенів на виборах до Сенату демократ Чарльз Букер набирає 50,5% голосів, а республіканець Енді Барр – 48,1%.

У Флориді на позачергових виборах до Сенату після підрахунку близько 28% голосів республіканка Ешлі Муді отримує 50,8%, тоді як демократка Енджі Ніксон – 48,1%.

Водночас на виборах губернатора штату після опрацювання близько 33% бюлетенів демократ Девід Джоллі набирає 52,8% голосів, а республіканець Байрон Дональдс – 46,1%. Наразі підраховано лише частину голосів, тому результати можуть змінитися, а переможців поки не оголошували.

Нагадаємо, у США 3 листопада почалося голосування на проміжних виборах до Конгресу, де вирішується контроль над парламентом. На кону стоять усі 435 місць у Палаті представників, 35 посад у Сенаті та посади 39 губернаторів.