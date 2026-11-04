Трамп потягнув їх на дно: чому республіканці програють вибори у США

Демократи здобувають більшість у Палаті представників та Сенаті за підсумками виборів до Конгресу США. Поразка республіканців – наслідок політики Трампа.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, Сполучені Штати накрила справжня "блакитна хвиля".

Поразка для Трампа

Як наголосив Ус, головною причиною такої поразки республіканців стала політика Дональда Трампа, який фактично підпорядкував партію своєму руху MAGA.

Помилка була під час праймеріз, коли обрали Трампа, а не Нікі Гейлі. Зараз наслідки відчув навіть Браян Фіцпатрік та інші республіканці, які програли вибори. Трамп привів їх до такого результату,

– зазначив Ус.

Серед неприємних новин для України – поразка конгресмена Браяна Фіцпатріка, який був одним із найбільших прихильників Києва. Водночас експерт зазначив, що Україні зараз важливо тримати паузу до 3 січня, коли новий склад Конгресу офіційно розпочне роботу, та не піддаватися тиску чинної адміністрації Трампа.

Аналітик прокоментував результати виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Зростання впливу лівого крила та соціалістів у лавах Демократичної партії також створює нові виклики. Аналітик зауважив, що крайньо ліві політики можуть менше перейматися підтримкою України та шукати приводів для нормалізації відносин із РФ.

Додамо, поплічники Трампа програли навіть у традиційно республіканських штатах, зокрема поступившись сенаторськими посадами в Техасі вперше за майже сорок років.