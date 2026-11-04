Повернемо Палату у 2028, – Джонсон розчаровано визнав поразку на виборах до Конгресу США

Спікер Палати представників Майк Джонсон визнав тяжку поразку республіканців на виборах до Конгресу США 4 листопада. Політик висловив розчарування результатами, проте пообіцяв повернути контроль над Палатою у 2028 році.

Про це повідомляє CNN.

Що сказав Майк Джонсон

Виступаючи перед прихильниками у Шривпорті в штаті Луїзіана, спікер відзначив роботу команди та публічно подякував очільникам держави за спільну діяльність протягом останніх двох років.

Я хочу подякувати президенту Трампу та віцепрезиденту Венсу. Це були спільні зусилля. Справді так. Я дуже пишаюся тим, що ми змогли зробити за останні два роки,

– зазначив Майк Джонсон.

Він запевнив соратників, що несприятливий підсумок кампанії не зупинить реалізацію намічених політичних планів.

"Наша робота ще далеко не завершена. Результат виборів анітрохи цього не змінює. Я теж розчарований. Настане 2028 рік, ми повернемо собі Палату і завершимо цю роботу", – наголосив спікер.

Джонсон пояснив, що республіканці від самого початку кампанії стикалися з несприятливою історичною тенденцією, яка грає проти партії чинного президента на проміжних виборах.

З першого дня цих виборів ми знали, що задля збереження Палати та нашої більшості нам доведеться кинути виклик більш ніж столітній історії проміжних виборів. Лише двічі за 90 років чинний президент здобував або утримував місця для своєї партії в цьому першому дворічному циклі, і на це є чимало причин. Це дуже, дуже важко подолати, і схоже, що історія повториться і цієї ночі,

– заявив спікер.

Політик порівняв свій штаб із Ситуаційною кімнатою, зауваживши, що підрахунок голосів на заході країни ще триває, а повні підсумки кампанії він прокоментує найближчими днями.

До слова, Дональд Трамп заявив про готовність прийняти результати виборів і співпрацювати з демократами.

Поразку кандидатів від власної сили Трамп пояснив тим, що його прізвища не було в бюлетенях для голосування.