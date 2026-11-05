Не варто надмірно радіти: політолог розкрив наслідки перемоги демократів у США

Демократична партія США таки взяла більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. Хоч Трамп зазнав поразки, є й певні неприємності для України.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, демократи розраховують остаточно підірвати репутацію Дональда Трампа та Республіканської партії з прицілом на президентські вибори 2028 року. Тому сподіватися на системний діалог чи конструктив між партіями не варто.

Чи зміниться щось для України?

Як наголосив Джигун, надмірно тішитися українцям не варто. Не варто забувати, що Трамп може ветувати різні рішення з боку Конгресу. Окрім цього, деякі конгресмени, які підтримували Україну, програли ці вибори.

Українцям не варто надмірно радіти з приводу перемоги демократів. По-перше, Трамп, найімовірніше, ветуватиме рішення Конгресу. По-друге, на цих виборах свою кар'єру призупинили багато представників проукраїнської коаліції, тому доведеться налагоджувати зв'язки з новими людьми,

– зазначив Джигун.

Демократи в Сенаті вже готують масштабні розслідування діяльності адміністрації Трампа, зокрема щодо корупційних схем, файлів Епштейна, а також обмеження роботи супутникової системи Starshield для українських військових.

Які будуть наслідки для України від перемоги демократів на виборах у США: дивіться відео 24 Каналу

Також у США вже багато говорять про можливу відставку міністра оборони Піта Гегсета через провал операції в Ірані. Республіканці спробують перекласти провину за колективну помилку на одну людину. Хоч зрозуміло, що відповідальність лежить на всій владній вертикалі Трампа.

Додамо, що Трамп вже зауважив, що не переймається через можливу процедуру імпічменту. На його думку, немає жодних підстав для цієї процедури, а наслідки можуть бути негативними навіть для демократів.