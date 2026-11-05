Не стоит слишком радоваться: политолог рассказал о последствиях победы демократов в США

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, демократы рассчитывают окончательно подорвать репутацию Дональда Трампа и Республиканской партии с прицелом на президентские выборы 2028 года. Поэтому надеяться на системный диалог или конструктивное взаимодействие между партиями не стоит.

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Как подчеркнул Джигун, украинцам не стоит чрезмерно радоваться. Не следует забывать, что Трамп может наложить вето на различные решения Конгресса. Кроме того, некоторые конгрессмены, поддерживавшие Украину, проиграли эти выборы.

Украинцам не стоит чрезмерно радоваться победе демократов. Во-первых, Трамп, скорее всего, наложит вето на решения Конгресса. Во-вторых, на этих выборах свою карьеру приостановили многие представители проукраинской коалиции, поэтому придется налаживать связи с новыми людьми– отметил Джигун.

Демократы в Сенате уже готовят масштабные расследования деятельности администрации Трампа, в частности о коррупционных схемах, файлах Эпштейна, а также об ограничении работы спутниковой системы Starshield для украинских военных.

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Также в США уже много говорят о возможной отставке министра обороны Пита Хэгсета из-за провала операции в Иране. Республиканцы попытаются возложить вину за коллективную ошибку на одного человека. Хотя понятно, что ответственность лежит на всей властной вертикали Трампа.

Добавим, что Трамп уже отметил, что не беспокоится по поводу возможной процедуры импичмента. По его мнению, нет никаких оснований для этой процедуры, а последствия могут быть негативными даже для демократов.